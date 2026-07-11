Gli investigatori stanno passando al vaglio ogni possibile ipotesi: dall'eventualità che si tratti di un'auto rubata fino alla possibilità che il rogo sia stato appiccato per cancellare eventuali tracce

Notte di apprensione a Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro, dove un'auto è stata ritrovata completamente avvolta dalle fiamme in una zona particolarmente isolata del territorio.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, dopo che alcuni residenti hanno notato il rogo in una stradina impervia, nei pressi del sottopasso ferroviario che collega la zona La Bruca con la stazione di Marcellina.

Incendio domato

Sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare l'incendio, insieme ai carabinieri, incaricati dei rilievi e degli accertamenti del caso. Fortunatamente, una volta spente le fiamme, è stato accertato che all'interno dell'auto non si trovava nessuno, come invece si era temuto inizialmente.

Al vaglio ogni ipotesi

Resta però da chiarire il motivo per cui il veicolo sia stato abbandonato proprio in quel punto e successivamente dato alle fiamme. Gli investigatori stanno passando al vaglio ogni possibile ipotesi: dall'eventualità che si tratti di un'auto rubata fino alla possibilità che il rogo sia stato appiccato per cancellare eventuali tracce.

Al momento nessuna pista viene esclusa. I carabinieri stanno lavorando nel tentativo di fare luce su un episodio che, per le modalità con cui si è verificato, resta avvolto nel mistero.