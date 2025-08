Due escursionisti pugliesi sono stati tratti in salvo dopo aver smarrito il sentiero per rientrare da una gita tra i monti dell'Orsomarso, nel territorio del comune di Saracena e del Parco nazionale del Pollino. Le due persone, partiti dal Monte Caramolo (1.827 metri), hanno smarrito il sentiero al rientro finendo in una zona ripida e boscosa.

L'allarme è stato lanciato alla centrale 115 dei Vigili del fuoco, che ha attivato il Soccorso alpino e speleologico Calabria - Stazione Pollino. I soccorritori, mantenuto il contatto telefonico con i due, hanno verificato le loro buone condizioni fisiche, ed hanno localizzato con precisione la posizione. Una squadra congiunta composta da Soccorso alpino e Vigili del fuoco ha raggiunto i due turisti, mettendoli in sicurezza e riaccompagnandoli alla loro auto.

Nel corso dell'operazione sono intervenuti in supporto anche i carabinieri e i vigili urbani del comune di Saracena.