Il tragico incidente avvenuto sulla statale 18 nel territorio di Candidoni. Sul posto Carabinieri e sanitari del 118

Un uomo di 73 anni, Alfredo Vincenzo Giacobbe, è morto in un incidente avvenuto sulla strada statale 18, nel territorio di Candidoni, in provincia di Reggio Calabria. La strada e' stata parzialmente chiusa e la circolazione e' stata gestita su un solo senso di marcia, poi e' stata riaperta dall'Anas.

Per cause in corso di accertamento, la Fiat Punto condotta dall'uomo e' finita improvvisamente fuori strada andando a sbattere contro il guardrail. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro e un'ambulanza del 118, ma per l’uomo non c'e' stato nulla da fare. I militari dell'Arma -riporta l'Agi - non escludono che l'uomo possa essere stato colto da un malore.