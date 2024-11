I migranti sono approdati nel porto di Crotone e in quello di Reggio Calabria nel pomeriggio di ieri

Non si ferma l’ondata di sbarch sulle coste calabresii: sono arrivati ieri a Reggio Calabria e a Crotone oltre duemila migranti.

A Reggio Calabria a bordo della nave "Bourbon-Argos" di medici senza Frontiere 877 migranti, 600 uomini, 238 donne (otto in stato di gravidanza) e 39 minori di varie nazionalità ma in gran parte eritrei e provenienti dall’Africa Sub Sahariana.

Sulla nave "Luigi Dattilo" della Guardia costiera, accolti a Crotone 1.137 persone. Sono 773 uomini, 316 donne e 48 minori, provenienti da Siria, Sudan, Marocco, Somalia e Tunisia.

Ad attenderli come di consueto la macchina organizzativa messa in moto dalla Prefettura per preparare tutte le operazioni di prima accoglienza.



I migranti, una volta svolte le prime procedure saranno trasferiti in diverse località, in base al piano di riparto stabilito dal ministero (Abruzzo, Basilicata, Campania, Umbria, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Veneto, Valle D’Aosta e Provincia Autonoma di Trento). I restanti saranno ospitati presso il Cda/Cara di Isola di Capo Rizzuto.