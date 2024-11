349 migranti sono sbarcati a Crotone, 290 a Reggio. Saranno suddivisi in base al piano di riparto del Viminale

Due sbarchi di migranti quasi in contemporanea, oggi, in Calabria. A Crotone sono giunti in 349, salvati nel Canale di Sicilia. Tra loro 244 uomini, 59 donne e 46 minori provenienti da Egitto, Somalia, Eritrea, Turchia, Afghanistan, Iraq e Siria. I profughi sono stati salvati da un mercantile nello Ionio meridionale e sono arrivati a Crotone sul pattugliatore della Guardia di Finanza, P01 Montesperone della stazione navale di Messina. Dopo le formalità saranno trasferiti in varie località. Un gruppo andrà nel centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto, in particolare quelli di nazionalità eritrea, irachena e siriana. A Reggio Calabria, la nave Peluso della Guardia costiera ha trasportato 290 persone, 235 uomini, 50 donne e 5 minori, in prevalenza siriani, eritrei, somali e sudanesi. Anche loro saranno suddivisi in base al piano di riparto del Viminale tra Calabria, Lazio e Puglia.