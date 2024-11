Le indagini hanno documentato un importante traffico di stupefacenti che, sotto il controllo del clan, inondava di cocaina, hashish e marijuana le principali località balneari della costa tirrenica calabrese. Sequestrati beni per circa 7 milioni di euro

Cosenza - I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Cosenza stanno eseguendo, nelle province di Cosenza e Salerno ed in altre località del territorio nazionale, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa su richiesta della Dda di Catanzaro, nei confronti di 58 persone, indagate tra l'altro per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione e rapina.

Al centro delle indagini c'è una delle più pericolose e violente cosche della 'ndrangheta, con a capo Francesco Muto di Cetraro (CS) detto il "re del pesce", che ha monopolizzato per oltre 30 anni le risorse economiche del territorio, occupandosi della commercializzazione di prodotti ittici, di servizi di lavanderia industriale nelle strutture alberghiere e della vigilanza a favore dei locali d'intrattenimento della fascia tirrenica cosentina e del basso cilento, area a forte vocazione turistica.

Ci sono anche il boss Franco Muto e i figli Luigi e Mary (detta Mara) le persone arrestate nel corso dell'operazione "Frontiera". Alcune ordinanze sono state notificate in carcere a diversi pregiudicati, ritenuti intranei o vicini alla cosca. Coinvolto anche Maurizio Rango, già detenuto, esponente di spicco delle cosche operanti a Cosenza. I carabinieri stanno effettuando, ancora adesso, diverse perquisizioni in vari luoghi del cosentino.

I nomi:

Antonio Abruzzese (detenuto)

Carlo Antonuccio (detenuto)

Gianluca Arlia

Salvatore Baldino

Pierpaolo Bilotta

Nicola Giuseppe Bosco

Agostino Bufanio

Giulio Caccamo

Giuseppe Calabria

Pietro Calabria

Vincenzo Campagna

Giuseppe Candente

Gianluca Caprino

Gino Caroprese, detto ‘Lo Sghincio’

Luca Carrozzini

Enzo Casale

Angelo Casella, detto “O’ Passariello”

Simone Chiappetta

Fedele Cipolla

Franco Cipolla, detto “Tabacco”

Giuseppe Crusco, detto “il Nano”

Alessandro De Pasquale

Antonio Di Pietromica, detto Tonino

Gianfranco Di Santo, detto “Pulcino”

Giuseppe Natale Esposito

Gaetano Favaro

Giuseppe Fiore

Pier Matteo Forestiero

Amedeo Fullin

Antonietta Galliano

Cono Gallo

Vito Gallo

Agostino Iacovo

Emilio Iacovo, detto “Milio lo Stalliere”

Maria Iacovo

Simone Iannotti

Emanuel La Scaleia, detto “Bacheca”

Guido Maccari, detto “Mazzaruni”

Alessandra Magnelli

Antonio Mandaliti

Filippo Matellicani

Francesco Muto, Franco detto “Il Re del Pesce”

Luigi Muto

Mary Muto, detta Mara

Carmine Occhiuzzi, detto “Minuccio”

Luca Occhiuzzi

Andrea Orsino

Alfredo Palermo

Valentino Palermo

Sara Pascariello

Antonio Pignataro, detto “Cicchitella” (detenuto)

Sabrina Silvana Raimondi

Maurizio Rango (detenuto)

Vittorio Reale

Andrea Ricci

Michele Rizzo

Simona Maria Assunta Russo

Luigi Sarmiento, detto “Gino Fish”

Giuseppe Scornaienchi, detto “Pino o’ Cunfiett”

Salvatore Sinicropi

Mariangela Tommaselli

Rocco Eupremio Trazza

Alexander Tufo, detto "Alex"

Carmelo Valente, detto "Testa Bianca o Ravanelli"

Luigino Valente

Pietro Valente (detenuto)

Fabrizio Vitale