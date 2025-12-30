Senza collegamenti un centinaio di residenti, enormi massi sono crollati sulla strada provinciale. Per mettere in sicurezza l’area serviranno tempo e risorse (che oggi non ci sono)

Una frana di un costone, pericolante da tempo, ha completamente isolato la frazione di San Morello a Scala Coeli, comune in provincia di Cosenza. Massi enormi sono rotolati sulla provinciale, unica via d’accesso all’abitato, rendendo irraggiungibile le dimore di un centinaio di residenti. Sono completamente isolati, tra loro anche dei portatori di handicap. Che prima o poi qualcosa sarebbe potuto accadere, era il timore di tutti, tanto che un anno fa alcuni cittadini si fecero sentire con la Prefettura e con gli altri Enti preposti. Un’ordinanza comunale attestò il rischio di transitare da quelle parti.

Il quadro, alla luce del crollo di questa notte, certifica come il dissesto idrogeologico di alcune aree della Calabria sia un problema che non si può sottovalutare. La prevenzione prima di tutto, tanto che il sindaco Giovanni Matalone ha partecipato ad un bando del Ministero dell’Interno per garantirsi i 350mila euro necessari alla messa in sicurezza come stabilito da una perizia. Delle graduatorie, previste per novembre, tuttavia nemmeno l’ombra.

Fatto sta che da stamattina i pochi dipendenti del Comune, quelli della Provincia e la Protezione Civile regionale si sono recati sul posto per recintare l’area e capire il da farsi. Servirà tempo. Purtroppo per i residenti non sono operazioni, come si evince dal video proposto a margine dell’articolo, che si possono espletare in poche ore.