Tre bandiere, tre colori, un unico abbraccio. Oggi, a mezzogiorno, sulle spiagge di Scalea saranno issate contemporaneamente le bandiere verdi, rossi e gialle che, unite, formano i colori del Camerun, terra d’origine di Dimitri Franck Tanefo Fokou, il giovane morto tragicamente in mare.

Gesto di vicinanza

L'iniziativa nasce da Gianmarco Stummo, titolare di uno stabilimento balneare di Scalea, ed è stata subito condivisa dai suoi colleghi. Un gesto di vicinanza e cordoglio che avverrà intorno alle 12, più o meno alla stessa ora in cui, ieri, si erano perse le tracce del giovane.

Giornata tragica

«Ieri è stata una giornata particolarmente triste e angosciante, purtroppo con un epilogo tragico», racconta il titolare della struttura. Di qui l’idea di trasformare le tre bandiere normalmente utilizzate sulle spiagge per segnalare le condizioni del mare in un omaggio silenzioso: il verde, il rosso e il giallo che, quasi per una dolorosa coincidenza, sono proprio i colori della bandiera camerunense.

Scalea unita

Così, per qualche istante, il litorale di Scalea parlerà la lingua del ricordo. Le bandiere sventoleranno insieme nel luogo in cui Dimitri è stato cercato per ore e dove la speranza, alla fine, ha lasciato spazio al dolore. Un piccolo gesto, carico però di un significato profondo: quello di una comunità che oggi si stringe idealmente attorno al giovane e a quanti gli volevano bene.