Un caso di omonimia che sta costando tanto a uno stimato docente cosentino che vive in Brasile da molti anni. Parliamo di Santo Mancuso che ha avuto la sfortuna di avere lo stesso nome e cognome di di un agente di Polizia coinvolto nell’operazione Basso profilo della Dda di Catanzaro. La conseguenza? Il blocco del conto corrente.

Per beffa della sorte anche il professor Mancuso ha alle spalle un passato in Polizia, e il rischio di un clamoroso errore lo ha portato a diffondere sul web la preghiera di condividere anche la data di nascita per fugare i dubbi che sono nati su un suo presunto coinvolgimento nell’operazione.

