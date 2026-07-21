Ha accoltellato un vicino di casa, si è barricato nell'abitazione e ha seminato il panico lanciando oggetti e persino una bombola di gas dal balcone, costringendo i carabinieri a un lungo e delicato intervento per riportare la situazione sotto controllo. È la notte di follia vissuta a Schiavonea di Corigliano-Rossano, dove protagonista è stato Y. E., 37 anni, cittadino marocchino, pluripregiudicato e già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, agli arresti domiciliari in un appartamento di viale Riccione, con autorizzazione a lasciare l'abitazione per motivi di lavoro, avrebbe perso il controllo, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol e al culmine di un litigio con la compagna, madre dei suoi figli.

Poco dopo la mezzanotte avrebbe aggredito senza apparente motivo un vicino di casa, un cittadino algerino descritto dai residenti come una persona tranquilla, colpendolo con un coltello e ferendolo a un orecchio. L'allarme ha fatto intervenire in pochi minuti i sanitari del 118 e i carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale.

Mentre il ferito veniva soccorso, il 37enne si è barricato nell'appartamento, continuando a lanciare oggetti da balconi e finestre e danneggiando diverse auto in sosta. La situazione è diventata ancora più pericolosa quando ha scagliato in strada una bombola di gas, finita in perdita con il concreto rischio di un'esplosione.

I militari hanno tentato a lungo di convincerlo ad arrendersi, ma l'uomo ha opposto una violenta resistenza, arrivando a ferire uno dei carabinieri intervenuti. Solo intorno alle 2 è stato immobilizzato e ammanettato. Dopo il trasferimento nella caserma di Corigliano Scalo, è stato condotto nel carcere di Castrovillari su disposizione del magistrato di turno della Procura.