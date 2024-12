Il borgo marinaro di Schiavonea, a Corigliano Rossano, torna al centro delle cronache per un nuovo episodio di violenza avvenuto nella notte. Una rissa tra cittadini stranieri ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, culminando in un’aggressione ai danni di un carabiniere e l’arresto di un cittadino marocchino.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di persone ha dato vita a una violenta lite. Le ragioni dell’alterco restano ancora da chiarire, ma la situazione è degenerata rapidamente, causando feriti tra i partecipanti.

L’intervento dei carabinieri e l’aggressione al militare

Allertati dai residenti, i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano sono giunti sul posto. All’arrivo della pattuglia, tuttavia, molti dei coinvolti si sono dileguati, approfittando della confusione. Nel tentativo di riportare l’ordine, uno dei militari è stato aggredito da un uomo che, secondo quanto emerso, avrebbe cercato di opporsi all’arresto.

Il carabiniere ha riportato ferite e si è reso necessario il trasferimento dell’aggressore , di origine marocchina, in caserma, dove è stato successivamente identificato.

L’arresto

L’uomo è stato formalmente arrestato e trasferito nel carcere di Castrovillari, in attesa del processo. Le accuse a suo carico includono resistenza a pubblico ufficiale. Non si escludono ulteriori sviluppi: le indagini sono in corso per identificare gli altri partecipanti.

Il dibattito pubblico

La vicenda rilancia il dibattito sulla sicurezza nel territorio, un tema che preoccupa sempre più i residenti. La comunità di Schiavonea, caratterizzata da una forte presenza di lavoratori stranieri, si trova spesso al centro di tensioni sociali che sfociano in episodi di violenza.