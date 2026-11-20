A Catanzaro, Cosenza, Reggio, Crotone, Vibo e Lamezia lavoratori, pensionati e studenti hanno contestato la legge di bilancio: «A pagare la crisi sono sempre gli stessi». Annunciata una nuova mobilitazione per il 12 dicembre

Quindicimila persone secondo la Cgil, dodicimila stando alle stime delle Questure. È il bilancio della mobilitazione che oggi ha attraversato la Calabria in occasione dello sciopero generale proclamato dal sindacato contro la legge di bilancio del governo Meloni. Sei le piazze coinvolte: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme. In strada sono scese tutte le categorie della confederazione, insieme ad associazioni, studenti universitari e delle scuole superiori.

Una partecipazione che la Cgil considera il segnale di un malcontento diffuso nei confronti della manovra economica. Al centro della protesta, il potere d'acquisto di salari e pensioni, la difesa della sanità e della scuola pubbliche, il lavoro stabile e sicuro e il diritto allo studio. A Catanzaro, in particolare, al corteo hanno preso parte anche studenti ed esponenti di diverse forze politiche del centrosinistra.

La protesta a Catanzaro: «A pagare sono sempre gli stessi»

Proprio dal capoluogo regionale è arrivato l'intervento di Celeste Logiacco, segretaria regionale della Cgil Calabria, che ha denunciato il peso della crisi sulle fasce più esposte della popolazione. «Siamo qui in piazza a Catanzaro insieme alle studentesse e agli studenti per dire no al fatto che a pagare il prezzo della crisi siano sempre gli stessi: pensionati, lavoratrici, lavoratori e famiglie che non riescono più ad arrivare a fine mese e sono costretti a scegliere se curarsi o acquistare i beni di prima necessità».

Per Logiacco, senza correttivi e un cambio di rotta, la legge di bilancio rischia di aggravare le difficoltà del Paese anziché rispondere ai bisogni delle persone. «Gli studenti oggi presenti in piazza e i calabresi chiedono a gran voce scuole sicure e università accessibili, ma anche un trasporto pubblico efficiente e una sanità pubblica funzionante, cose che in Calabria non ci sono», ha concluso.

Da Crotone a Vibo, le piazze della protesta

A Crotone sono state circa trecento, secondo gli organizzatori, le persone che hanno sfilato per le strade del centro fino a piazza della Resistenza. Qui si sono alternati gli interventi di sindacalisti e studenti. Al corteo hanno partecipato anche i trattori dell'associazione degli agricoltori crotonesi, protagonisti nelle scorse settimane dei presidi lungo la statale 106. Presenti inoltre militanti dell'Arci, con uno striscione contro la guerra, e rappresentanti dell'associazione Libera.

A Vibo Valentia la mobilitazione ha preso il via da piazza Garibaldi e corso Umberto I, con la partecipazione di studenti, pensionati e lavoratori del pubblico e del privato. Il corteo ha attraversato il centro lungo corso Vittorio Emanuele III, per concludersi in piazza Martiri d'Ungheria, davanti al Municipio. Tra gli interventi dal palco quello di Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil, la federazione che rappresenta i lavoratori dei comparti chimico, tessile, energetico e manifatturiero.

A Reggio Calabria sono state circa 1.500 le persone che hanno partecipato al corteo partito da piazza Duomo e arrivato in piazza De Nava. Qui il comizio conclusivo è stato affidato al segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta. Delle cento piazze mobilitate in Italia, ha sottolineato, sei sono calabresi: due in più rispetto a quelle inizialmente previste. Un dato che, secondo Trotta, «dà la misura di quanto sia condivisa la contestazione di una legge di bilancio che taglia la sanità, la scuola e non rivaluta le pensioni».

A Cosenza due cortei e l'annuncio di una nuova manifestazione

Oltre mille manifestanti hanno attraversato il centro di Cosenza. Il corteo della Cgil, partito da piazza Zumbini, ha raggiunto piazza Kennedy dopo aver attraversato via Nicola Serra, piazza Loreto, via Caloprese, piazza Bilotti, via degli Alimena, piazza Scura e via Mario Mari. A guidare la mobilitazione il segretario della Camera del Lavoro, Massimiliano Ianni, insieme ad Antonio Di Franco, segretario generale nazionale della Fillea Cgil.

Alla manifestazione hanno aderito anche delegazioni dell'Usb, studenti, agricoltori e rappresentanti politici. In città si è svolto inoltre un secondo corteo, promosso da Usb, Cobas, La Base e dal coordinamento degli studenti, partito da piazza Loreto. Le due mobilitazioni hanno condiviso un primo tratto di percorso, per poi proseguire separatamente.

Nel corso della manifestazione cosentina i partecipanti hanno rivolto un pensiero al sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi, arrestato nelle scorse settimane e successivamente scarcerato, accompagnando il suo nome con un applauso. Un altro striscione ha ricordato Ferdinando Gentile, attivista del movimento La Base arrestato nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Torino sugli attivisti del centro sociale Askatasuna.

Dal palco di Reggio Calabria, intanto, Trotta ha annunciato un nuovo appuntamento: il prossimo 12 dicembre si terrà a Cosenza una grande manifestazione per lo sviluppo del Mezzogiorno. Un'iniziativa che, nelle intenzioni della Cgil, dovrà proseguire la mobilitazione di oggi e riportare al centro del confronto le questioni economiche e sociali del Sud.