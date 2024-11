Rintracciato a Copanello, in stato confusionale. Si era allontanato in auto dalla sua abitazione. A dare la notizia della felice conclusione della vicenda il fratello, che stamattina aveva lanciato un appello su Facebook

È stato ritrovato in stato confusionale, ma sta bene Marco Chiarella, il 35enne scomparso domenica notte da Catanzaro Lido. Si trovava a Copanello. Il giovane si era allontanato in auto dalla sua abitazione.

Ieri i familiari avevano presentato denuncia, e stamattina suo fratello Ivan aveva lanciato un appello dalla sua pagina Facebook, fornendo il suo numero di telefono, perché chiunque avesse visto Marco lo avvisasse.

Ed è stato proprio Ivan, sul social network, a dare la notizia del ritrovamento del giovane. Scongiurati, per fortuna, i timori di un gesto estremo, come faceva pensare il biglietto lasciato alla madre subito prima di sparire nel nulla: «Non disturberò mai più. Addio». Marco era andato via senza portare con sé documenti personali né indumenti di ricambio, altri particolari che avevano dato da pensare. Ma per fortuna la vicenda si è conclusa bene e il 35enne potrà tornare a casa dalla sua famiglia.