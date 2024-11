Otto tifosi del Catanzaro arrestati in flagranza differita dopo il derby di Cosenza. Questo il frutto dell’attività di Squadra Mobile, DIGOS e Polizia Scientifica della Questura di Cosenza e del personale della Questura di Catanzaro.

L’indagine, partita già domenica sera a margine della guerriglia urbana scatenata a Rende dai violenti, è consistita tra le altre cose nella visione delle immagini acquisite dai filmati della Polizia Scientifica e dagli impianti di videosorveglianza dell’area teatro degli scontri. Coordinata dalle Procure di Catanzaro e Cosenza, ha consentito di delineare, nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la gravità indiziaria di una serie di reati.

Si tratta di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, devastazione e saccheggio, lesione aggravata, danneggiamento, violenza privata, lancio di materiale pirotecnico, porto d’armi o oggetti atti ad offendere in luogo pubblico. In relazione agli arresti in flagranza differiti, andranno convalidati da parte del Gip presso il Tribunale di Catanzaro. Per tutti i responsabili delle condotte violente scatteranno il Daspo e le sanzioni amministrative.

Il procedimento pende pertanto nella fase delle indagini preliminari e le Forze dell’Ordine hanno comunicato quanto descritto nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) al fine di garantire il diritto di cronaca.

Cosenza-Catanzaro, cosa è successo dopo il derby

La vittoria in campo da parte della formazione di Viviarini, è stata macchiata nell’immediato post-derby dalla furia di teppisti a viso coperto. L’inferno si è scatenato all’altezza dell’uscita autostradale di Rende dopo che la carovana di bus e pullmini dei tifosi ospiti ha fermato la propria corsa prima di imboccare l’A2.

A margine di un lancio di oggetti proveniente da sostenitori locali, gli ultrà del Catanzaro hanno innescato una guerriglia urbana che ha richiesto cariche di alleggerimento da parte della Polizia e della Guardia di Finanza, entrambe in assetto anti sommossa. Tra i fermati ci sarebbe anche il soggetto individuato la notte degli scontri e rilasciato nell’immediato.