Incidente stamani lungo la ss 106 Var/A all’interno della galleria Tirolello (nel tratto Catanzarese) in direzione Reggio Calabria. Coinvolti nel sinistro una Toyota Yaris e un camion.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro che, in collaborazione con il personale sanitario del Suem118, hanno soccorso giovane conducente della vettura, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La donna, ferita ma cosciente, è stata affidata alle cure del personale sanitario e successivamente trasferita presso una struttura ospedaliera. I vigili del fuoco hanno inoltre provveduto alla messa in sicurezza del sito e del veicolo incidentato. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale, per gli adempimenti di competenza, e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Si registrano disagi per la viabilità.