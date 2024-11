Gli agenti della Guardia di finanza e il conducente del veicolo sono stati condotti in ospedale a Lamezia . Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

Nella serata di ieri una Squadra dei Vigili del fuoco di Lamezia Terme, è intervenuta in via Salvatore Matarazzo per incidente stradale.

Le vetture coinvolte una Alfa Romeo Giulietta della Guardia di Finanza ed una Jeep Cherokee. Quattro le persone rimaste ferite in condizioni non gravi. Tre agenti della GdF ed il conducente della Jeep, sono stati trasportati dal personale medico del 118 nella struttura ospedaliera. La presenza dei vigili del fuoco ha consentito di mettere in sicurezza l'area ed assicurare adeguato supporto. Sul posto anche la Polizia locale per accertamenti circa la dinamica dell'incidente.