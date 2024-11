La strada statale 106 si macchia ancora di sangue. A perdere la vita un giovane motociclista, Luigi Frustaci, che percorreva il tratto di arteria all'altezza del comune di Cropani nel catanzarese. Secondo una prima ricostruzione, la moto si sarebbe scontrata con due macchine, sarebbe quindi stato sbalzato a terra e morto sul colpo.

Si tratta di un giovane di 24 anni residente a Crotone. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 e successivamente anche l'elisoccorso per prestare assistenza ma per il giovane non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Sellia Marina per effettuare i rilievi. Disagi si registrano per la circolazione. Inizialmente la strada è stata chiusa al traffico in entrambi le direzioni provocando lunghe code, al momento si transita a careggiata alterna.