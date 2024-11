Scontro tra scooter e auto nella serata di ieri a Satriano Marina nel Catanzarese. Per cause ancora in corso d’accertamento le due vetture si sono scontrate in contrada Laganosa ad avere la peggio il conducente dello scooter, un giovane di 32 anni, che è stato immobilizzato e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Soverato e i carabinieri della locale stazione.

l.c.