L'epicentro del sisma è stato registrato a 5 chilometri da Montalto Uffugo alle 15.14 con una profondità di circa 9 chilometri. Non si registrano danni a cose o persone
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle ore 15.14 in Calabria. L’epicentro è stato registrato a 5 chilometri da Montalto Uffugo con una profondità di circa 9 chilometri.
Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione fino a Cosenza, ma comunque non si registrano danni a cose o persone.