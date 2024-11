L'epicentro è stato localizzato a Pianopoli. Molte scuole sono state evacuate

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata avvertita in mattinata nel Lametino. L'epicentro è stato localizzato a Pianopoli a sette chilometri da Lamezia Terme. La situazione sembra al momento sotto controllo sebbene molte scuole abbiano deciso di far evacuare gli alunni che al momento si trovano ancora nei cortili esterni. Non risultano danni o feriti.

Luana Costa