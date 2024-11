Il ministro Azzolina ha firmato il provvedimento per la ripartizione fra gli Enti locali. Le risorse saranno distribuite in base al numero di studenti presenti sul territorio

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ha firmato il provvedimento per la ripartizione di 30 milioni di euro in più stanziati con il decreto Rilancio per l’edilizia scolastica. Andranno ad incrementare l’apposito Fondo per l’anno 2020 e saranno distribuiti tra tutte le Province e le Città metropolitane e poi tra i Comuni con un numero di studenti pari o superiore a 10.000. Ripartizione che avverrà sulla base del numero di studenti presenti sul territorio.

Lo ha annunciato il ministro stesso con un post sulla sua pagina Facebook. «Con queste risorse –spiega Azzolina - gli Enti locali potranno effettuare interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché adattare gli ambienti e le aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-21. Sull’edilizia stiamo correndo e continuando a sbloccare fondi e interventi. Nei giorni scorsi ho firmato, infatti, anche un altro importante decreto per l’assegnazione di 320 milioni nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia scolastica che consentiranno i lavori in ulteriori 211 scuole».

Le risorse in arrivo in Calabria

Quanto arriverà in Calabria di queste risorse? Le cifre sono commisurate al numero di studenti presenti sul territorio di ogni provincia o comune.