VIDEO | Il Comune ha adottato l'innovazione tecnologica a costo zero. Possibile il tracciamento degli alunni in caso di contagi

Marcellinara è tra i primi comuni a prendere misure per il ritorno a scuola in sicurezza grazie all’innovazione digitale, e in particolar modo, a Donacod, l’app di una start up innovativa. L’amministrazione comunale ha, infatti, aderito ad una piattaforma digitalizzata che permette ai genitori di gestire, tramite una app, l’intera gestione del servizio di refezione scolastica e trasporto scolastico.

La mensa

Fino allo scorso anno genitori dei bambini iscritti al servizio refezione scolastica dovevano iscriversi presentando un modulo cartaceo e periodicamente recarsi in Comune per acquistare dei blocchetti cartacei Ogni giorno i bambini portavano i buoni pasto a scuola. I buoni venivano raccolti da un docente e poi consegnati ad un operatore. Tutti questi contatti, con il relativo rischio contagio, saranno eliminati grazie alla dematerializzazione offerta da Donacod. Spariscono così i buoni cartacei. Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale e i genitori non dovranno più recarsi negli uffici comunali per il ritiro dei blocchetti.

Il trasporto scolastico

Secondo le linee guida per il trasporto scolastico dedicato è necessario che il genitore, ogni mattina, autocertifichi lo stato di salute dell’alunno e l’assenza di positività e di contatti con positivi al Covid 19. E’ anche necessario conoscere giornalmente gli alunni che utilizzeranno il servizio, al fine di assegnare i posti su ogni mezzo nel rispetto del distanziamento ed ottimizzare i percorsi per minimizzare il tempo di stazionamento sul mezzo di trasporto. Tutto questo verrà gestito in maniera informatica grazie all’app. Ogni giorno i genitori dovranno prenotare la fermata dello scuolabus e compilare l’autocertificazione prevista tramite una semplicissima funzionalità dell’app. Un algoritmo di intelligenza artificiale, terminate le prenotazioni, disporrà gli alunni nelle sedute dello scuolabus per ottenere il massimo distanziamento e ricalcolerà i percorsi dello scuolabus per ridurre il tempo di percorrenza.