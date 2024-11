Ha scelto di prorogare ulteriormente la precedente ordinanza che segnava il rientro alle lezioni in presenza per la giornata di oggi, il sindaco di Frascineto Angelo Catapano. Sul territorio l'evoluzione dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 ancora in attesa di una reale definizione ha fatto protendere per un nuovo rinvio del ritorno tra i banchi di scuola per studenti e docenti. La «necessità di adottare ulteriori misure e provvedimenti idonei a prevenire e salvaguardare la salute dei cittadini» ha pesato sulla firma della ordinanza numero 115 emanata oggi che ordina la «proroga della sospensione dello svolgimento delle stesse attività didattiche della scuola dell'infanzia statale e paritaria, primaria e della scuola secondaria di primo grado» fino al 22 dicembre 2020. Va da se, dunque, che alla vigilia delle festività natalizie gli studenti dell'Istituto omnicomprensivo Polo Arbëresh” di Lungro e i bambini della scuola dell'infanzia paritaria "santa Macrina" di Frascineto insieme ai docenti ed il personale torneranno a fare didattica in presenza con il nuovo anno.