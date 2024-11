Previsti temporali e nubifragi su tutta la regione. Catanzaro tra i primi comuni a emanare l'ordinanza che prevede la sospensione delle lezioni per sabato 19 ottobre. A Crotone chiusa la villa comunale, a Petilia Policastro sospesa la festa della Madonna dell'Arca

La Protezione civile della Regione Calabria ha diramato per domani l'allerta arancione su tutta la Calabria. Previsto un peggioramento delle condizioni meteo già a partire dalle prossime ore. Molti i comuni che stanno disponendo proprio in queste ore la chiusura delle scuole per sabato 19 ottobre.

Scuole chiuse nel Catanzarese

Nella provincia di Catanzaro lezioni sospese per la giornata di domani nei Comuni di Catanzaro (anche nella giornata di lunedì 21), Amaroni, Botricello, Girifalco, Montepaone, San Floro, Satriano, Soverato, Sersale, Squillace, Stalettì, Taverna.

Nel Crotonese

Disposta la chiusura di tutte le scuole anche a Petilia Policastro. «Inoltre - si legge nell'ordinanza del sindaco del comune pitagorico - è stata predisposta la sospensione della festa in onore alla Madonna dell'Arca prevista per la serata di sabato 19 ottobre nella frazione Foresta di Petilia Policastro».

Chiuse tutte le scuole anche a Crotone, Caccuri, Cotronei, Cutro, Cirò, Cirò Marina, Mesoraca, Savelli, Verzino.

Nel capoluogo di provincia il sindaco Voce ha convocato il Coc (Centro operativo comunale di Protezione civile) che resterà operativo h 24, con uomini e mezzi, al fine di monitorare la situazione ed eventualmente intervenire in caso di necessità. Oltre alle disposizioni sulle scuole, il primo cittadino ha disposto anche la chiusura di via Volturno nel tratto che attraversa il torrente Cacchiavia. È stata, inoltre, disposta a scopo precauzionale, per la giornata del 19 ottobre la chiusura della Villa Comunale, di parchi e giardini, del cimitero cittadino e di Papanice.

Scuole chiuse nel Reggino

Il maltempo si farà sentire anche in provincia di Reggio Calabria. Qui, è stata disposta la chiusura delle scuole a Bagnara, Bova Marina, Cittanova, Melito Porto Salvo.

L'amministrazione comunale di Reggio Calabria al momento non ha previsto la chiusura delle scuole, ma ha disposto l'attivazione del Coc (Centro Operativo Comunale), invitando i cittadini alla massima prudenza.

Le scuole chiuse nel Cosentino

Lezioni sospese anche in alcuni comuni del Cosentino e in particolare a Crosia, Praia a Mare.

Anche nel Vibonese scuole chiuse

In provincia di Vibo Valentia per la giornata di domani, stante l'allerta meteo arancione, le lezioni saranno sospese ad Arena, Filadelfia, Nicotera.

In aggiornamento