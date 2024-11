Una fuga di gas ha provocato nella tarda serata di ieri una esplosione e l’incendio di una abitazione a Sellia Marina. Il rogo ha interessato un appartamento posto al primo piano in un fabbricato di 2 piani fuori terra posto lungo via Acqua delle Mandrie.

Due le persone lievemente ferite che hanno riportato ustioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza il sito. Lo spostamento d'aria originatosi dall'esplosione, riferiscono gli operatori, ha divelto il portoncino di ingresso e le finestre procurando lievi danni ad alcune vetture parcheggiate in prossimità. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 00:30.

La precisazione dell'Italgas

In relazione all'incidente, un portavoce Italgas precisa che «l'alloggio interessato da un'esplosione avvenuta nella notte a Sellia Marina, in provincia di Catanzaro, non è collegato alla rete cittadina di distribuzione del gas».

«Dai primi rilievi - è scritto in una nota dell'azienda - sembra che a causare l'incidente sia stato il malfunzionamento di una stufa alimentata con una bombola di Gpl».