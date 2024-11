Le traversine erano poggiate direttamente sul terreno, a rischio di infiltrazione, per questo i rifiuti speciali pericolosi e l’area sovrastante sono stati posti immediatamente sotto sequestro. Sequestrato anche un vagone treno abbandonato

La Guardia di Finanza di Cosenza nell’ambito dell’attività di controllo e monitoraggio del territorio finalizzate alla tutela del patrimonio ambientale e della salute pubblica, presso la linea ferroviaria che corre lungo le coste dell’Alto Tirreno cosentino ha indivduato la presenza di 64 tonnellate di traversine in legno, a suo tempo utilizzate come supporto per i binari dei treni, accatastate in un piazzale di una stazione ferroviaria di un Comune in provincia di Cosenza.

Le tradizionali traversine in legno, molto note negli anni passati, sono oggi considerate “rifiuti speciali pericolosi” in quanto la sostanza utilizzata per isolarle da agenti atmosferici è stata riconosciuta altamente cancerogena.

Si tratta, nello specifico, del creosoto la cui pericolosità è attestata da studi scientifici che dimostrano la sua incidenza nell’aumento di forme tumorali e che hanno spinto l’Unione Europea a decretarne l’estrema nocività e a vietarne l’utilizzo.

Rilevata la pericolosità per la salute pubblica e le condizioni di abbandono e trascuratezza in cui versavano le traversine, poggiate direttamente sul terreno sottostante, a rischio di infiltrazione, i “rifiuti speciali pericolosi” e l’area sovrastante venivano immediatamente sottoposti a sequestro penale.



L’ispezione dell’area consentiva infine si rilevare anche un vagone treno abbandonato e cumuli di materiale edile depositati in prossimità dei binari, tutti rifiuti oggetto di sequestro.