Raid vandalico compiuto da ignoti nella struttura

Serra San Bruno (VV) - Migliaia di euro di danni. Sono il risultato del raid vandalico compiuto da ignoti che hanno compiuto un'incursione nella piscina comunale di Serra San Bruno. Distrutte lampade e panchine. Rotte suppellettili e rubinetti dei bagni. Le pareti della struttura sono state danneggiate a colpi di spranghe. L'impianto, realizzato con i fondi del Patto territoriale, era stata aperta nel 2010. Ma dopo pochi mesi era stata chiusa a seguito di un contenzioso legato alla gestione. La piscina stava per essere affidata alla ditta che si aggiudicata l'appalto per rimetterla in funzione.