Si è insediato stamane il nuovo Prefetto di Vibo Valentia, Carmelo Casabona, proveniente dalla Prefettura di Sondrio. Casabona è nato a Caltanissetta il 16 giugno 1953, coniugato con tre figli, ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Palermo.

Entrato nell’Amministrazione della Polizia di Stato nel 1980, è stato assegnato alla Squadra Mobile della Questura di Sondrio. Trasferito a Palermo, ha assunto l’incarico di responsabile della Sezione Omicidi della Squadra Mobile. [ Ha diretto la Squadra Mobile di Caltanissetta, la Criminalpol di Milano e di Catania. Dopo la promozione a 1° Dirigente per meriti straordinari, è conseguita quella di Dirigente Superiore. |

Successivamente è stato nominato Questore di Ragusa e di Agrigento, Direttore del Secondo Reparto della DIA, Vice Direttore della Direzione Interregionale Sicilia - Calabria di Catania e Questore di Caserta.

Promosso Dirigente Generale, il 1° aprile 2009 è stato nominato Questore di Reggio Calabria. Nel corso della sua brillante carriera ha diretto importanti operazioni di polizia per la lotta alla criminalità organizzata, ottenendo rilevanti e significativi risultati.

Il 30 maggio 2012 è stato nominato Prefetto e assegnato all’Ispettorato Generale di Amministrazione. Il 9 ottobre 2012 è stato nominato Prefetto di Sondrio. Dall’ 11 gennaio 2016 è Prefetto di Vibo Valentia.