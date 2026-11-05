Si è conclusa con esito positivo a Savelli, nel Crotonese, un'operazione di ricerca e soccorso in un'area boschiva coordinata dai carabinieri. Due uomini, di 65 e 80 anni, sono stati rintracciati dopo essersi persi durante una battuta di ricerca funghi. L'allarme è scattato quando la centrale operativa della Compagnia di Cirò Marina ha ricevuto la richiesta di aiuto di una donna che segnalava lo smarrimento del marito, 65enne, e di un compagno di escursione, 80enne residente in Lombardia e in vacanza nel Crotonese, affetto inoltre da pregresse patologie cardiache.

I due erano arrivati a bordo di un furgone per una battuta di ricerca funghi e si erano addentrati nei boschi tra le località montane Pino Grande e Arcogatta. Durante il percorso avevano perso l'orientamento e si erano accidentalmente separati. A complicare le operazioni anche l'assenza totale di copertura telefonica nella zona, che aveva interrotto le comunicazioni con i familiari e reso irraggiungibili i telefoni dei due escursionisti.

I carabinieri della Stazione di Savelli hanno attivato le procedure di emergenza e coordinato le operazioni di ricerca nell'area montuosa. Al dispositivo hanno partecipato, oltre ai militari dell'Arma delle Stazioni di Savelli e Verzino, anche il personale del Nucleo carabinieri forestale di Savelli e le squadre specializzate della Protezione civile e della Misericordia.

Dopo alcune ore entrambi gli uomini sono stati individuati in buone condizioni di salute. L'80enne è stato rintracciato nei pressi del furgone utilizzato per raggiungere la zona, mentre il 65enne è stato localizzato lungo la Strada provinciale 53, in direzione di San Giovanni in Fiore. L'intervento si è concluso senza conseguenze per i due escursionisti.