Destinatario del provvedimento Giovanni Suraci, ex consigliere comunale di Reggio già coinvolto nel 2012 nell'operazione “Assenzio-Sistema”

Beni per 30 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore ed ex consigliere comunale di An a Reggio Calabria Domenico Giovanni Suraci, detto Dominique. Il provvedimento, emesso dal Tribunale Sezione di misure di prevenzione su richiesta della Dda, è stato eseguito dalla Dia di Reggio Calabria.

Suraci era stato arrestato nel 2012 nell'operazione "Assenzio-Sistema" e poi rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver favorito la 'ndrangheta.

Secondo l'accusa sarebbe stato al centro di una rete di imprese nel settore della grande distribuzione alimentare i cui fornitori principali sarebbero stati riconducibili a persone vicine alle cosche Tegano, De Stefano, Condello e Lo Giudice. A Suraci è stato confiscato il capitale sociale ed il patrimonio di 8 società operanti nei settori della grande distribuzione alimentare ed in quello immobiliare, 5 trust, 4 immobili di pregio e rapporti finanziari