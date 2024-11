Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, un uomo di Cosenza di 39 anni, A.R. è stato arrestato, in flagranza di reato, dagli agenti della squadra volante della questura. Allertati da una telefonata anonima giunta al 113, con la quale si segnalava una violenta lite, due equpaggi della polizia sono intervenuti in un'abitazione del capoluogo bruzio, dove le violenze si stavano consumando alla presenza dei figli minori della coppia, di sette e quattro anni. La donna ha denunciato agli agenti le continue angherie alle quali sarebbe stata sottoposta nel corso degli anni, scandite da percosse, minacce, ingiurie e limitazioni della libertà personale. Dopo la convalida dell'arresto l'uomo è stato rimesso in libertà dall'autorità giudiziaria, che ne ha disposto le misure cautelari dell’allontanamento della casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.