Corpo e velivolo rinvenuti in una zona impervia. Vani i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Tragedia nel Cosentino. Una persona è morta a seguito di in incidente con il parapendio. È accaduto nel comune di Castrovillari, in località Petrosa. Sul posto, intorno alle 9.45, sono immediatamente giunti i vigili del fuoco. Il pilota del paramotore per cause in corso di accertamento avrebbe perso il controllo andando ad impattare al suolo. Per l’uomo, 57 anni, non c’è stato nulla da fare. Raggiunto dai soccorsi, è stato constatato il decesso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del velivolo. Ma non solo. Una volta arrivata l’autorizzazione del magistrato di turno e medico legale, si è proceduto con il recupero del corpo. Considerando la zona impervia, è stato necessario l'intervento del mezzo aereo Drago VF54 del reparto volo di Lamezia Terme. Il corpo del 57enne è stato quindi trasferito nell’ospedale di Cosenza.

Al momento si sta procedendo al recupero del parapendio.