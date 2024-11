Secondo una prima ricostruzione l’uomo sarebbe deceduto a seguito di una colluttazione con i titolari dell’impresa che l’avrebbero sorpreso a prelevare del gasolio da un mezzo

Un sessantenne, Pietro Armentano, è morto la notte scorsa in circostanze ancora da chiarire nel piazzale dove sono custoditi i mezzi di una impresa di movimento terra a Cassano allo Ionio, nel cosentino. I carabinieri della tenenza di Cassano stanno sentendo in caserma due giovani, familiari del titolare dell'impresa, che vivono in un edificio attiguo al piazzale.



Secondo una prima ricostruzione i due, sentendo dei rumori, sarebbero andati a controllare ed avrebbero trovato Armentano mentre stava prelevando del gasolio da un mezzo. I carabinieri stanno adesso cercando di accertare se tra Armentano ed i due giovani vi sia stata una colluttazione in seguito alla quale il sessantenne è morto. Una risposta in tal senso potrà venire dall'autopsia che è già stata disposta.

Il procuratore della Repubblica di Castrovillari Eugenio Facciolla ed il sostituto procuratore Monica Matera, che coordinano le indagini, stanno facendo un sopralluogo nel piazzale dove è avvenuto il fatto.