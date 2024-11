Sarà intensificata l'attività di vigilanza, l'illuminazione e il sistema di videosorveglianza

Intensificare l'attività di vigilanza e di prevenzione,con la previsione di servizi straordinari di controllo del territorio, da eseguirsi a cadenza periodica nel centro storico di Crotone. Questo quanto emerso dalla riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta e coordinata dal Prefetto di Crotone Cosima Di Stani, alla quale hanno partecipato i Vertici delle Forze dell’Ordine, il sindaco Ugo Pugliese, e il Comandante della Polizia Municipale Francesco Iorno. Lo comunica una nota della Prefettura crotonese.

Il primo cittadino ha assicurato l’implementazione dell’illuminazione delle strade del centro storico, rappresentando di avere, al riguardo, già stanziato risorse finanziarie per procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti. Inoltre, secondo la nota della Prefettura, è in fase di progettazione l’installazione di impianti di video-sorveglianza nelle zone del centro storico e, in merito, si terrà, presso la Questura di Crotone, un tavolo tecnico per la migliore individuazione dei punti in cui installare i predetti impianti.

Pugliese ha riferito anche che saranno messe in campo altre iniziative, come i cosiddetti “percorsi della cultura”, che rappresentano strategiche iniziative di coinvolgimento complessivo della comunità; l’incentivazione della nascita di locali di aggregazione, che possano fungere da elemento attrattivo per le persone e scoraggiare così pratiche illecite. Il Sindaco, nell’immediato, procederà inoltre alla reiterazione di ordinanze, già emanate nel passato e riferite al contrasto della prostituzione, nonché alla regolamentazione degli orari della “movida” del capoluogo.

Giuseppe Laratta