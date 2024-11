In base a recenti verifiche anti-sismiche il plesso ha un coefficiente di sicurezza vicino allo zero. Il preside: «Un'amara sorpresa»

Brutta tegola per il liceo artistico di Siderno. Alla luce di recenti verifiche per accertare la regolarità sismica disposte dal Ministero, è stato certificato che la struttura di via Turati che ospita l’istituto superiore sidernese ha un coefficiente di sicurezza vicino allo zero.

Liceo chiuso e studenti in dad

Per questo motivo è stata disposta l’immediata chiusura, costringendo gli studenti del plesso a proseguire il loro percorso scolastico in dad. «La situazione è che purtroppo grave – racconta il dirigente scolastico Giovanna Maria Autelitano – si tratta di una struttura costruita meno di 20 anni fa. Per noi è stata un’amara sorpresa e ha gettato nello sconforto i ragazzi. Di certo ci vorranno tempi molto lunghi per capire bene cosa accadrà all’edificio».

Al momento le quinte classi sono provvisoriamente ospitate presso la struttura del liceo classico di Locri, dove verosimilmente sosterranno in presenza anche gli esami di stato. Non appena appresa la notizia il circolo del Partito Democratico di Siderno ha immediatamente investito della vicenda l’assessore metropolitano ai Lavori Pubblici, Domenico Mantegna. «Appare un triste paradosso far tornare questi studenti, dopo un anno e mezzo di chiusura, alla didattica a distanza e negare loro, ancora una volta, il diritto pieno allo studio ed alla socialità» si legge in una nota dei democrat.

«Fatto grave»

Dura la presa di posizione anche del consigliere regionale Raffaele Sainato. «La inaspettata e repentina chiusura della sede del liceo artistico di Siderno per carenze strutturali dell'edificio è un fatto grave e che indigna – ha espresso - Il Liceo Artistico di Siderno rappresenta un’eccellenza per il territorio. A settembre le lezioni riprendano in modo regolare, sicuro e nella sede di Siderno».