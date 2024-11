L'uomo si trovava in giro per le vie del paese nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari

I Carabinieri di Locri hanno arrestato a Siderno, nel reggino, un 80enne del posto che, nonostante fosse sottoposto ai domiciliari è stato sorpreso dai militari in giro per le vie cittadine. Al termine delle formalità di rito, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Locri, Vincenzo Toscano, l’arrestato è stato riaccompagnato presso la sua abitazione dove dovrà rimanere a disposizione dell’Autorità giudiziaria in regime di arresti domiciliari.