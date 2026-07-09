Il giovane è stato trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto a un intervento chirurgico. Non è in pericolo di vita. Le forze dell'ordine stanno cercando di identificare l'autore dell'aggressione

Un giovane di 20 anni è stato accoltellato a Siderno nel corso di un litigio per futili motivi con altri ragazzi coetanei. Dopo il ferimento il giovane è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Locri e sottoposto ad intervento chirurgico. Il ragazzo non è in pericolo di vita.

Sul luogo del ferimento sono intervenute le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per identificare l'autore del ferimento e il movente dell'accaduto. Le indagini delle forze dell'ordine sono coordinate dalla Procura di Locri.