È quanto emerso dall’autopsia effettuata ieri sulla 32enne musicista brasiliana trovata carbonizzata sabato sera in una fiat Punto nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo

Aperte ufficialmente le indagini per omicidio: secondo quanto emerso dall’autopsia Silvana Rodriguez, ritrovata lo scorso sabato carbonizzata in un’auto, fu prima strangolata e poi data alla fiamme. Da verificare se la donna abbia subito o meno violenza, escluse invece ferite da armi o da oggetti contundenti. I medici avrebbero prelevato dal cadavere anche alcuni campioni biologici per accertare, tramite l'esame del Dna, la sua identità. Un passaggio necessario a stabilire con esattezza se il corpo sia o meno quello della 32enne.

Le indagini dei carabinieri sono dirette dal Procuratore della Repubblica di Paola, Bruno Giordano, e dal sostituto Maria Teresa Grieco.

Gli inquirenti stanno intanto procedendo per ricostruire gli spostamenti della donna: secondo quanto raccontato dal marito della donna, i due, dopo essere usciti nel pomeriggio di sabato per fare la spesa, sono rientrati in casa ma Silvana, poco dopo il loro rientro ha avvertito il marito che stava nuovamente uscendo perché aveva dimenticato di comprare degli oggetti. L'uomo ha raggiunto alcune persone per una riunione e quando è tornato a casa ha notato che la moglie non era rientrata. Allarmato per il ritardo, ha denunciato l'allontanamento ai carabinieri. Dopo alcune ore è stato trovato il cadavere carbonizzato della donna nei pressi del cimitero di Belvedere Marittimo.

