Nel gruppo dei migranti c’erano 59 bambini e 95 donne. Non è ancora chiaro dove saranno accompagnati i migranti soccorsi

Un peschereccio con a bordo 446 immigrati è stato soccorso a largo delle coste calabresi grazie a un intervento coordinato dal Centro nazionale della guardia Costiera di Roma. perché imbarcava acqua. Il soccorso si è reso necessario perché il peschereccio imbarcava acqua. L'intervento, che si è concluso alle 11, è avvenuto a circa 80 miglia dalla costa. Nel gruppo di immigrati soccorsi c'erano 59 bambini e 95 donne.

Gli immigrati sono stati trasbordati su un'unità della Marina militare presente nella zona in cui il peschereccio si è trovato in difficoltà. Il personale delle due motovedette della Guardia costiera che hanno effettuato l'intervento di soccorso affiancando il peschereccio, ha tranquillizzato gli immigrati distribuendo loro anche i giubbotti di salvataggio e ha provveduto poi al trasbordo delle persone che erano sulla nave della Marina militare. La Centrale operativa di Roma ha anche dirottato altri due mercantili per fornire assistenza.