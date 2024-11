La refurtiva recuperata dalla polizia ferroviaria per un valore di alcune migliaia di euro è costituita prevalentemente da elettrodomestici

Nei giorni scorsi, gli agenti della polizia ferroviaria di Reggio Calabria hanno arrestato 2 persone sorprese in flagranza del reato per furto aggravato.

I due sono stati sorpresi dopo aver forzato un carro merci, in sosta presso lo scalo ferroviario di Villa San Giovanni-Bolano, da cui avevano rubato la merce diretta in Sicilia. La refurtiva recuperata, per un valore di alcune migliaia di euro, è costituita prevalentemente da elettrodomestici.