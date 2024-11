L’uomo è stato sorpreso mentre stava vendendo tre dosi di cocaina e una di eroina

I carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Catanzaro hanno tratto in arresto Fiore Bevilacqua, 67 anni, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso, in Traversa Isonzo, mentre stava vendendo tre dosi di cocaina e una di eroina, per un peso complessivo di un grammo, ad un uomo che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Bevilacqua è stato trattenuto nella camera di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza di convalida.