Un uomo di Fagnano Castello arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti

Un 40enne, G.G. di Fagnano Castello, pregiudicato, è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai militari per un controllo mentre transitava lungo la strada provinciale 270. La perquisizione del veicolo ha permesso di scoprire, ben occultato in un incavo dell’abitacolo vicino la frizione, un involucro in cellophane contenente circa 10 grammi di cocaina. Nella tasca della portiera anteriore invece i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo. In una pertinenza adibita a deposito veniva rinvenuto mezzo chilo di marijuana. Disposti gli arresti domiciliari.