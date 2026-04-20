Il militare 64enne, ex comandante della stazione di Francavilla, è spirato nel nosocomio. Salma sequestrata e trasferita a Rossano dopo la denuncia

Un’inchiesta è stata aperta per fare luce sul decesso di un uomo di 64 anni, avvenuto presso il presidio ospedaliero "Guido Compagna" di Corigliano. La vittima era un volto noto nell'area dell'Alto Ionio, avendo ricoperto in passato l'incarico di Comandante della stazione dei Carabinieri di Francavilla Marittima.

I fatti e l'intervento dell'autorità

In seguito alla morte dell'ex militare, i familiari hanno presentato una denuncia formale presso le autorità competenti, chiedendo di accertare le dinamiche del decesso e le eventuali responsabilità mediche. La Procura della Repubblica ha immediatamente disposto i primi atti necessari all'attività inquirente.

Sequestro della salma e autopsia

L’autorità giudiziaria ha ordinato il sequestro della salma, che è stata successivamente trasferita presso l’obitorio del plesso ospedaliero di Rossano. Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico per l’esame autoptico, atto fondamentale per stabilire con certezza le cause cliniche che hanno portato alla morte del 64enne.

Contestualmente, è stata acquisita la cartella clinica e tutta la documentazione relativa al periodo di degenza dell'uomo presso la struttura sanitaria di Corigliano.

Indagini in corso

Le attività investigative sono affidate ai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano-Rossano, incaricati di ricostruire l'intera sequenza dei fatti, dal ricovero fino al momento del decesso, per verificare la correttezza dei protocolli sanitari applicati nel caso specifico.