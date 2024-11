È di Giriflaco, nel catanzarese, il giovane risultato positivo al Covid-19 che attraverso i social ha lanciato un appello a tutti coloro che sono entrati in contatto con lui. G.S., queste le iniziali del ragazzo, da quanto si apprende è ora ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro dopo essere arrivato nella struttura ospedaliera con la febbre. Da lì il tampone e qualche ora dopo il risultato.

«Ragazzi io capisco che voi possiate avere paura – scrive il giovane sui social – però cercate di capire anche le mie di paure. Ve lo scrivo qui in modo da raggiungere più persone possibili: chiunque sia stato a stretto contatto con me negli ultimi 14 giorni si faccia un tampone. Chiunque sia stato al Noa Club e al Cicrcle Club tra sabato e domenica, perché sono positivo al Covid-19».

I due locali in questione stanno ora provvedendo alla sanificazione come confermato anche sui profili social. «Pochi minuti fa abbiamo appreso la notizia di una persona risultata positiva al Covid-19 in seguito a tampone eseguito presso l'ospedale Pugliese di Catanzaro, la quale pare si sia recata presso il nostro locale in una delle recenti serate. In primis è doveroso da parte nostra esprimere massima solidarietà alla persona che risulta essere positiva - si legge sulla pagina del Noa Club -. Per la salute dei clienti e di tutti i dipendenti la società ha ritenuto necessario rinviare la serata prevista per questa sera (Gemelli Diversi) in accordo con il sindaco di Soverato Ernesto Alecci. Contestualmente verranno avviate tutte le procedure necessarie come lo screening tramite tamponi per il personale del locale e la sanificazione di tutta l'area».



Ore 00.30 - Il sindaco Ernesto Alecci ha emesso un'ordinanza con la quale dispone la chiusura di tutti i locali di intrattenimento musicale.