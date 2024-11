I carabinieri della compagnia di Soverato hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, su della locale Procura, nei confronti di un 17enne, incensurato, residente nella provincia di Vibo Valentia, ritenuto responsabile di violenza sessuale, lesioni personali aggravate e atti osceni.



Il provvedimento è stato adottato in seguto alle indagini svolte dai carabinieri della Compagnia di Soverato, sotto l’egida dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, che sono scaturite da una segnalazione pervenuta nella nottata del 21 luglio scorso da una 22enne turista straniera, in viaggio in Calabria con altri connazionali.



In particolare, è emerso che il ragazzo, dopo aver conosciuto la vittima sul lungomare di Soverato, l’avrebbe costretta a subire un rapporto sessuale, provocando delle lesioni alla vittima. Inoltre ha tentato di abusare anche di una connazionale della malcapitata, intervenuta in suo soccorso

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso l’Istituto penale minorile di Catanzaro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.