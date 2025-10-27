Gallo ha risposto al gip e ha spiegato di aver agito dopo essere stato picchiato. La lite per una precedenza stradale e l’aggressione subita davanti ai familiari

Oggi si è tenuta domani al gip di Lamezia Francesco De Nino, la convalida del fermo di Francesco Gallo, difeso dall’avvocato Renzo Andricciola, accusato di aver attinto a colpi di arma da fuoco due soggetti di etnia rom. Gallo ha inteso rispondere alla domande poste dal pm, dal giudice e dalla difesa.

Ha chiarito la propria posizione, raccontando di essere stato aggredito e picchiato dai due rom per una questione di precedenza stradale, mentre era con i suoi familiari. E successivamente di essere stato nuovamente aggredito da diversi rom quando si è recato in via Savutano per un chiarimento della situazione.

Nella seconda circostanza, si è visto costretto a sparare in quanto si è visto in pericolo perché accerchiato. Nell’immediatezza Francesco Gallo si era costituito ai carabinieri di Sambiase. Il gip ha convalidato il fermo, ed ha emesso ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.