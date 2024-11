Si continua a sparare nello Jonio cosentino, questa volta teatro dell’accaduto, che per fortuna non ha sortito estreme conseguenze, è stato il centro di Sibari, popolosa frazione del cassanese. Un uomo è stato ferito a colpi di pistola da una persona che avrebbe sparato senza centrare in pieno la vittima. A finire sotto le raffiche di piombo sarebbe un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Il tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi di numerosi testimoni.

Da quanto si è appreso dagli inquirenti la sparatoria sarebbe arrivata al culmine di un futile litigio. Non sarebbe in pericolo di vita. I colpi di pistola l' avrebbero raggiunto alle gambe senza causare danni agli organi vitali. Sul posto sono già intervenuti i Carabinieri della Tenenza di Cassano - guidati dal Tenente Michele Dileo che si sono messi subito sulle tracce dell’autore del gesto. Sul caso indaga la Procura di Castrovillari, diretta da Eugenio Facciolla.