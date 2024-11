L'uomo è giunto da solo in ospedale. Indagini per ricostruire la dinamica dell’agguato avvenuto nel quartiere Arghillà

Un 50enne, C.M., di etnia rom, è giunto nella tarda serata di ieri all’ospedale di Reggio Calabria. Dalle prime informazioni emerse, all’interno del quartiere Arghillà, è stato ferito con un fucile caricato a pallini di piombo, al torace e a un braccio. Recatosi da solo al pronto soccorso, è stato ricoverato al Gom. In corso le indagini della Polizia per ricostruire la dinamica e le cause dell’agguato.