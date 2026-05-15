Almeno quattro colpi di pistola hanno ferito un uomo, L. A., alla coscia nella serata di oggi a Cosenza. La vittima, già nota alle forze dell’ordine e residente nella zona di via Popilia – ultimo lotto, dopo essere stata raggiunta dai proiettili si è recata autonomamente in ospedale per ricevere le cure del caso.

L’agguato, secondo quanto si apprende, è avvenuto in serata e lontano dalla struttura sanitaria bruzia. Sul posto e in ospedale sono scattati gli accertamenti per ricostruire la dinamica e risalire all’autore degli spari.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Cosenza, che sta raccogliendo testimonianze e verificando eventuali riscontri utili. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’episodio. Informato il pm di turno della Procura di Cosenza.