Disavventura per un bagnante in località Giovino. Il ragazzo raggiunto e recuperato da una motovedetta della Capitaneria

Disavventura a lieto fine per un bagnante soccorso al largo da un'unità della Guardia costiera in località Giovino a Catanzaro. Il ragazzo a bordo di un materassino gonfiabile si era allontanato dalla spiaggia al punto da non essere più in grado di rientrare autonomamente anche perché sospinto verso il largo dall'effetto del vento presente sulla zona.

A seguito di una richiesta di soccorso è stato disposto l'invio sul posto dell'unità navale CP 769 dislocata nel porto di Catanzaro Marina che ha raggiunto e recuperato il bagnante. Ultimato l'intervento e prestate le prime cure al malcapitato, la motovedetta si è diretta verso il porto di Catanzaro Marina dove il giovane ha potuto riabbracciare i parenti in apprensione accorsi nel frattempo.